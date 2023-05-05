Який портрет середньостатистичного окупанта? ГУР провело дослідження серед полонених

Головне управління розвідки провело соціологічне дослідження серед російських військовополонених та описало середньостатистичний портрет окупанта.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ГУР.
Як пояснив представник ГУР Андрій Юсов, дослідження було необхідне для того, аби зрозуміти мотиви окупантів, побачити те, як вони сприймають світ й реальність та дізнатись, що їх насправді спонукає.
Відповідно до дослідження:
"Наголошується, що абсолютно не знайшли підтримки у респондентів такі твердження - "бажання помститися за товаришів" та "бажання бути професійним військовим", - додає ГУР.
"Згідно з дослідженням, основним джерелом інформації в армії Росії є розмови з товаришами по службі та дзвінки додому. Ці джерела інформації користуються найбільшою довірою, тоді як телебаченню довіряють лише 20% респондентів", - додає ГУР.
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