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Каков портрет среднестатистического оккупанта? ГУР провело исследование среди пленных

Фото: российские оккупанты (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Главное управление разведки провело социологическое исследование среди российских военнопленных и описало среднестатистический портрет оккупанта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГУР.

Как пояснил представитель ГУР Андрей Юсов, исследование было необходимо для того, чтобы понять мотивы оккупантов, увидеть то, как они воспринимают мир и реальность, а также узнать, что их на самом деле побуждает.

Согласно исследованию:

  • участие в войне против Украины принимают россияне из всех регионов России, незаконно мобилизованные на территориях ОРДЛО, Крыма, а также контрактники так называемой "Народной милиции "ДНР";
  • 40% попали в плен добровольно, что свидетельствует о низком моральном духе врага;
  • 80% военнопленных недовольны приказами руководства. 50% утверждают, что в случае отступления командиры отступят, а личный состав оставят;
  • самым сильным фактором, который стимулировал их воевать против Украины 54,8% пленных назвали "желание жизненной стабильности". Еще 35,9% заявили о "возможности продвинуться в жизни";

"Отмечается, что абсолютно не нашли поддержки у респондентов такие утверждения - "желание отомстить за товарищей" и "желание быть профессиональным военным", - добавляет ГУР.

  • 60% оценивая личные качества своих командиров по пятибалльной шкале, ставят им самую низкую оценку - 1. 1,3% поставили оценку 5;
  • 17% военнопленных заявили о полной обеспеченности боекомплектом, а 6% отметили, что могли рассчитывать на поддержку других подразделений.

"Согласно исследованию, основным источником информации в армии России являются разговоры с сослуживцами и звонки домой. Эти источники информации пользуются наибольшим доверием, тогда как телевидению доверяют лишь 20% респондентов", - добавляет ГУР.

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