Каков портрет среднестатистического оккупанта? ГУР провело исследование среди пленных

Как пояснил представитель ГУР Андрей Юсов, исследование было необходимо для того, чтобы понять мотивы оккупантов, увидеть то, как они воспринимают мир и реальность, а также узнать, что их на самом деле побуждает.

Согласно исследованию:

участие в войне против Украины принимают россияне из всех регионов России, незаконно мобилизованные на территориях ОРДЛО, Крыма, а также контрактники так называемой "Народной милиции "ДНР";

40% попали в плен добровольно, что свидетельствует о низком моральном духе врага;

80% военнопленных недовольны приказами руководства. 50% утверждают, что в случае отступления командиры отступят, а личный состав оставят;

самым сильным фактором, который стимулировал их воевать против Украины 54,8% пленных назвали "желание жизненной стабильности". Еще 35,9% заявили о "возможности продвинуться в жизни";

"Отмечается, что абсолютно не нашли поддержки у респондентов такие утверждения - "желание отомстить за товарищей" и "желание быть профессиональным военным", - добавляет ГУР.

60% оценивая личные качества своих командиров по пятибалльной шкале, ставят им самую низкую оценку - 1. 1,3% поставили оценку 5;

17% военнопленных заявили о полной обеспеченности боекомплектом, а 6% отметили, что могли рассчитывать на поддержку других подразделений.

"Согласно исследованию, основным источником информации в армии России являются разговоры с сослуживцами и звонки домой. Эти источники информации пользуются наибольшим доверием, тогда как телевидению доверяют лишь 20% респондентов", - добавляет ГУР.