Каков портрет среднестатистического оккупанта? ГУР провело исследование среди пленных

Главное управление разведки провело социологическое исследование среди российских военнопленных и описало среднестатистический портрет оккупанта.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГУР.
Как пояснил представитель ГУР Андрей Юсов, исследование было необходимо для того, чтобы понять мотивы оккупантов, увидеть то, как они воспринимают мир и реальность, а также узнать, что их на самом деле побуждает.
Согласно исследованию:
"Отмечается, что абсолютно не нашли поддержки у респондентов такие утверждения - "желание отомстить за товарищей" и "желание быть профессиональным военным", - добавляет ГУР.
"Согласно исследованию, основным источником информации в армии России являются разговоры с сослуживцами и звонки домой. Эти источники информации пользуются наибольшим доверием, тогда как телевидению доверяют лишь 20% респондентов", - добавляет ГУР.
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