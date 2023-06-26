Який новий автомобіль вигідніше: бензиновий чи дизельний

У порівнянні беруть участь три популярні на нашому ринку авто, які доступні українським покупцям з бензиновими та дизельними моторами – Renault Duster, Skoda Octavia та Hyundai Tucson.

У підрахунках враховувалися вартість машини, витрата палива у змішаному режимі за 15 000 км та власне його вартість. Останній показник взято зі стели однієї з преміальних мереж АЗС: дизпаливо – 45 грн/л, а А-95 – 47 грн/л.

Renault Duster

Один з найдоступніших кросоверів ринку пропонується з 1,6-літровим бензиновим двигуном на 115 л. с., а також із 110-сильним турбодизелем об'ємом 1,5 літра. У базовій версії та приводом на передню вісь машини оцінено у 658 700 та 738 800 грн відповідно. Таким чином, дизельне авто дорожче за 80 100 грн.

У змішаному режимі "бензинка" споживає 8,1 л/100 км, а дизельна модифікація - 4,7 літра. Таким чином, власник бензинового "Дастера" за перші 15 тисяч кілометрів витратить на бензин 57 105 грн, тоді як дизельний варіант вимагатиме на паливо лише 31 725 грн.

Skoda Octavia

Для чеського ліфтбека єдиний дизельний двигун, об'ємом 2,0 літра (150 л. с.), доступний тільки в максимальній комплектації та оцінений у 1 180 715 грн, тому і порівняли ми його будемо з топовим 2,0-літровим бензиновим турбомотором на 190 л. с. за 1 148 479 грн. Таким чином, дизельна версія дорожча на 32 236 грн.

Обидві модифікації оснащені роботизованою трансмісією DSG на 7 передач. "Бензинка" у змішаному режимі споживає 6,1 л/100 км, тоді як турбодизель задовольняється лише 3,9 л/100 км. За перші 15 тисяч кілометрів для заправки дизельної машини знадобиться 26 325 грн, за той же пробіг її бензиновий "родич" вимагатиме палива на 43 005 грн.

Hyundai Tucson

Популярний корейський кросовер оснащений кількома двигунами. У нашому порівнянні - базовий атмосферний бензиновий варіант об'ємом 2,0 літра (156 л. с.) з 6-ст. АКП, а також 1,6-літровий турбодизель на 136 "сил", який працює у поєднанні з 7-ступінчастим "роботом" DCT. Обидва варіанти мають привід на передню вісь. У комплектації Dynamic "бензинка" оцінена в 1 129 300 грн, на ціннику дизельної машини вказано 1 253 600 грн. Різниця у ціні – 124 300 грн.

У змішаному режимі авто зі 156-сильним бензиновим двигуном споживає 8,3 л/100 км, модифікація з дизельним двишгуном у змішаному режимі має апетит на рівні 4,8 л/100 км. Таким чином, на бензин власник бензинового Tucson витратить 58 515 грн., у разі ж з дизельною машиною на паливо потрібно лише 32 400 грн.

Що вигідніше?

Наше порівняння підтвердило багаторічну аксіому, згідно з якою дизельні автомобілі дорожчі, але вимагають менше коштів на повсякденну експлуатацію. Але в різниці вартості таки криється час окупності дизельного авто. Таким чином, Skoda Octavia на "солярці" окупиться найшвидше, тоді як дизельний Hyundai Tucson через більшу різницю з бензиновим "родичем" окупатися буде довше.

Автомобілістам перед покупкою нового авто потрібно вирішити - якщо пробіги будуть невеликими, то варто уважніше придивитися до бензинової версії, якщо ж передбачаються далекі подорожі, то краще саме машина з дизельним двигуном.