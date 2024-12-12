На який формат розміщення миротворців в Україні може погодитися РФ: думка політолога

Фесенко підкреслив, що відправлення в Україну миротворчої місії можливе тільки якщо буде досягнуто домовленості про припинення вогню з Росією.

"У мене великі сумніви, що Росія погодиться, щоб ці функції виконували союзники України. У теорії вона може погодитися на нейтральний варіант. Наприклад, на "блакитні шоломи" ООН або технічну місію з контролю припинення вогню, як було за участю ОБСЄ після мінських угод", - вважає політолог.

Водночас він вважає, що якщо Україні відмовлять у запрошенні до НАТО, то їй необхідні гарантії безпеки. І такими гарантіями може стати розміщення вздовж лінії фронту військ тих країн, які погодяться на такий крок.

Фесенко уточнив, що Росія може бути проти подібних дій, але якщо вона хоче, щоб Україна не була членом НАТО, то натомість необхідні гарантії безпеки.