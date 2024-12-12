На какой формат размещения миротворцев в Украине может согласиться РФ: мнение политолога

Россия вряд ли согласится, если возможную миротворческую миссию для отправки в Украину сформируют страны Запада. Одним из вариантов могут быть миротворцы ООН.

Фесенко подчеркнул, что отправка в Украину миротворческой миссии возможна только если будут достигнуты договоренности о прекращении огня с Россией.

"У меня большие сомнения, что Россия согласится, чтобы эти функции выполняли союзники Украины. В теории она может согласиться на нейтральный вариант. Например, на "голубые каски" ООН или техническую миссию по контролю прекращения огня, как было с участием ОБСЕ поле минских соглашений", - считает политолог.

В то же время он считает, что если Украине откажут в приглашении в НАТО, то ей необходимы гарантии безопасности. И такими гарантиями может стать размещение вдоль линии фронта войск тех стран, которые согласятся на такой шаг.

Фесенко уточнил, что Россия может быть против подобных действий, но если она хочет, чтобы Украина не была членом НАТО, то взамен необходимы гарантии безопасности.