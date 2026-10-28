За який борг за комуналку можуть забрати єдине житло: пояснення Мін'юсту

Єдине житло боржника можуть забрати за комунальні борги, якщо сума заборгованості перевищує встановлений законом поріг. Наразі цей поріг становить 430 тисяч гривень - раніше він був близько 170 тисяч гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова заступника міністра юстиції Андрія Гайченка в ефірі телемарафону "Єдині новини".
За словами Гайченка, законодавство передбачає суму боргу, до досягнення якої єдине житло боржника не забирають. Раніше цей поріг становив близько 170 тисяч гривень, але з урахуванням воєнних реалій його підвищили до 430 тисяч гривень.
"Отже, щоб у тебе забрали єдине житло, потрібно дуже постаратися накопичити боргів за комуналку. Це - буквально одиниці комунальних боржників. Тобто за комунальні борги у 99,999% випадків забиратись єдине житло не буде. Тут я хочу заспокоїти людей", - сказав заступник міністра.
Посадовець також назвав зміни в системі виконання судових рішень реформою, яка має зробити державу ближчою до людей.
Окремо Гайченко пояснив, куди звертатися, якщо людина сплатила борг, але через технічний збій інформація не оновилася у системі, а обмеження не зняли.
За його словами, у такому разі можна зателефонувати державному виконавцю. Його номер зазначають у базах і процесуальних документах.
"Завжди до кожного провадження прив'язаний телефон державного виконавця", - зазначив заступник міністра.
Крім того, громадяни можуть звернутися до єдиного контакт-центру системи державної виконавчої служби України за номером 0 800 356 917.
Гайченко зазначив, що за останній рік жодних технічних збоїв у системі не відбувалося, навіть попри на блекаути.
Раніше ми писали про те, що борги за житлово-комунальні послуги не завжди є причиною для автоматичної втрату права на житлову субсидію. Однак у певних випадках через це можуть відмовити у призначенні виплат.
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