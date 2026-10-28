За какой долг за коммуналку могут забрать жилье: объяснение Минюста

Единое жилье должника могут забрать за коммунальные долги, если сумма задолженности превышает установленный законом порог. Сейчас этот порог составляет 430 тысяч гривен - раньше он был около 170 тысяч гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова замминистра юстиции Андрея Гайченко в эфире телемарафона "Единые новости".
По словам Гайченко, законодательство предусматривает сумму долга, до достижения которой единое жилье должника не забирают. Ранее этот порог составил около 170 тысяч гривен, но с учетом военных реалий его повысили до 430 тысяч гривен.
"Итак, чтобы у тебя забрали единое жилье, нужно очень постараться накопить долгов за коммуналку. Это буквально единицы коммунальных должников. То есть за коммунальные долги в 99,999% случаев забирать единое жилье не будут. Здесь я хочу успокоить людей", - сказал замминистра.
Чиновник также назвал изменения в системе исполнения судебных решений реформой, которая должна сделать государство более близким к людям.
Отдельно Гайченко объяснил, куда обращаться, если человек уплатил долг, но из-за технического сбоя информация не обновилась в системе, а ограничения не сняли.
По его словам, в таком случае можно позвонить по телефону государственному исполнителю. Его номер указывается в базах и процессуальных документах.
"Всегда к каждому производству привязан телефон государственного исполнителя", - отметил замминистра.
Кроме того, граждане могут обратиться в единый контакт-центр системы государственной исполнительной службы Украины за номером 0800356917.
Гайченко отметил, что за последний год никаких технических сбоев в системе не происходило, даже несмотря на блекауты.
Ранее мы писали о том, что долги за жилищно-коммунальные услуги не всегда являются причиной автоматической потери права на жилищную субсидию. Однако в определенных случаях из-за этого могут отказать в назначении выплат.
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