За какой долг за коммуналку могут забрать жилье: объяснение Минюста

Когда могут забрать жилье

По словам Гайченко, законодательство предусматривает сумму долга, до достижения которой единое жилье должника не забирают. Ранее этот порог составил около 170 тысяч гривен, но с учетом военных реалий его повысили до 430 тысяч гривен.

"Итак, чтобы у тебя забрали единое жилье, нужно очень постараться накопить долгов за коммуналку. Это буквально единицы коммунальных должников. То есть за коммунальные долги в 99,999% случаев забирать единое жилье не будут. Здесь я хочу успокоить людей", - сказал замминистра.

Чиновник также назвал изменения в системе исполнения судебных решений реформой, которая должна сделать государство более близким к людям.

Что делать, если долг уплатили

Отдельно Гайченко объяснил, куда обращаться, если человек уплатил долг, но из-за технического сбоя информация не обновилась в системе, а ограничения не сняли.

По его словам, в таком случае можно позвонить по телефону государственному исполнителю. Его номер указывается в базах и процессуальных документах.

"Всегда к каждому производству привязан телефон государственного исполнителя", - отметил замминистра.

Кроме того, граждане могут обратиться в единый контакт-центр системы государственной исполнительной службы Украины за номером 0800356917.

Гайченко отметил, что за последний год никаких технических сбоев в системе не происходило, даже несмотря на блекауты.