Який "батіг" міг привезти Путіну Сі Цзіньпін: пояснення політолога

"Це (візит Сі до Путіна, - ред.) демонстрація Трампу. Це візит і не стільки на парад Путіна і до Путіна. Головне для Сі Цзіньпіна зараз продемонструвати непохитність дружби між Росією і Китаєм. Думаю, закрита частина переговорів була непростою", - говорить політолог.

За словами Фесенка, Пекін явно непокоїть надмірна активність Москви й самого Путіна в переговорах з Трампом.

"Сі Цзіньпін з одного боку може приготувати для Путіна невеличкі плюшки, знов таки, щоб його прив'язати до себе посильніше. Йдеться, зокрема, про можливість підписання угоди про газопровід "Сила Сибіру-2". Там переговори ідуть вже багато років. Китай не поспішав, хотів вибити ціну понижче на російський газ. Але зараз, мабуть, вирішили погодитися на певні компроміси, головне, щоб міцніше була Росія на мотузці китайській, щоб не бігли наліво до Трампа", - розповів політолог.

Попередження для Путіна щодо США

Але з іншого боку, на думку Фесенка, Китай може й не обмежитися лише "плюшками", якщо дії Росії завадити його інтересам.

"Сі нагадає, що якщо почнуться якісь кроки або якісь домовленості з американцями, які Китай може сприймати як недружні, то може бути і якийсь батіг або демонстрація незадоволення, критична реакція як в економічному, так і політичному сенсі", - зазначив експерт.

Сі Цзіньпін може попередити Путіна, щоб той уникав конкретних економічних домовленостей, дій чи обіцянок, які можуть негативно вплинути на торгівельні переговори між Китаєм і Сполученими Штатами, додав Фесенко.

"В першу чергу, на мій погляд, це стосується рідкоземельних металів. Ця тема дуже цікава для Трампа, ми побачили це і на нашому прикладі. З деякими й іншими країнами американці явно хочуть зменшити свою залежність від Китаю в цьому питанні, ну і з росіянами теж можуть домовлятися. Так що я думаю, що певні червоні пропорції по деяких питаннях Сі Цзіньпін Путіну явно розставив", - додав Фесенко.