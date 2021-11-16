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У Кивы отобрали наградной пистолет

Автор: Валерия Полищук

У народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы отобрали наградной пистолет. Его выдали ему в 2015 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского в Facebook.

"Сегодня подписал приказ, которым лишил нардепа Киву права на наградное оружие, которое ему выдали в 2015 году. Основание - его недостойное поведение и действия, дискредитирующие сам факт его награждения от имени государства", - заявил министр.

Монастырский добавил, что будет лишать прав на наградное оружие в случае нарушения закона.

"Перед законом все равны, в том числе и народные депутаты. Также мной будут лишены права на наградное оружие и другие лица, если они будут нарушать закон, использовать оружие для провокаций или раздувать ненависть в обществе", - заявил он.

Напомним, сегодня у Кивы проходили обыски в рамках уголовного производства по незаконному обращению с оружием.

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Илья КиваДенис Монастырский