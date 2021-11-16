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У Киви відібрали нагородний пістолет

Автор: Валерія Поліщук

У народного депутата від ОПЗЖ Іллі Ківи відібрали нагородний пістолет. Його видали йому в 2015 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра внутрішніх справ України Дениса монастирського в Facebook.

"Сьогодні підписав наказ, яким позбавив нардепа Ківу права на нагородну зброю, яку йому видали в 2015 році. Підстава - його негідна поведінка і дії, що дискредитують сам факт його нагородження від імені держави", - заявив міністр.

Монастирський додав, що позбавлятиме прав на нагородну зброю у разі порушення закону.

"Перед законом всі рівні, в тому числі і народні депутати. Також мною будуть позбавлені права на нагородну зброю та інші особи, якщо вони будуть порушувати закон, використовувати зброю для провокацій або роздувати ненависть в суспільстві", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні у Ківи проходили обшуки в рамках кримінального провадження щодо незаконного поводження зі зброєю.

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Ілля КіваДенис Монастирський