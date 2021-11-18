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Кива сдал наградные пистолеты и разрешения на их хранение

Автор: Дмитрий Кузнецов

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива сдал в полицию два наградных пистолета. Ранее МВД Украины лишило его права хранения и ношения наградного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр МВД.

"Сегодня, 18 ноября, Илья Кива сдал два наградных пистолета - Glock-19 и АПС", - говорится в сообщении.

В МВД отметили, что вместе с наградным оружием народный депутат сдал в подразделения контроля за оборотом оружия главного управления Нацполиции в Киеве разрешения на его хранение.

Отмечается, что разрешения на право хранения и ношения наградного оружия Кивы аннулированы 16 ноября приказом министра внутренних дел Украины № 680 "О лишении Кивы И.В. ведомственных поощрительных знаков отличия Министерства внутренних дел Украины "Огнестрельное оружие".

Напомним, 16 ноября глава МВД Украины Денис Монастырский подписал приказ о лишении Кивы права на наградное оружие.

При этом министр подчеркнул, что будет лишать права на наградное оружие в случае нарушения закона.

Отметим, в этот же день у Кивы проходили обыски в рамках уголовного производства по незаконному обращению с оружием.

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Министерство внутренних дел УкраиныИлья Кива