Кива сдал наградные пистолеты и разрешения на их хранение

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива сдал в полицию два наградных пистолета. Ранее МВД Украины лишило его права хранения и ношения наградного оружия .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр МВД .

"Сегодня, 18 ноября, Илья Кива сдал два наградных пистолета - Glock-19 и АПС", - говорится в сообщении.

В МВД отметили, что вместе с наградным оружием народный депутат сдал в подразделения контроля за оборотом оружия главного управления Нацполиции в Киеве разрешения на его хранение.

Отмечается, что разрешения на право хранения и ношения наградного оружия Кивы аннулированы 16 ноября приказом министра внутренних дел Украины № 680 "О лишении Кивы И.В. ведомственных поощрительных знаков отличия Министерства внутренних дел Украины "Огнестрельное оружие".