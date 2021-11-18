Ківа здав нагородні пістолети і дозволи на їх зберігання

Народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива здав в поліцію два нагородних пістолети. Раньше МВС України позбавило його права зберігання та носіння нагородної зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр МВС.
"Сьогодні, 18 листопада, Ілля Ківа здав два нагородних пістолети - Glock-19 і АПС", - йдеться в повідомленні.
У МВС зазначили, що разом з нагородною зброєю народний депутат здав до підрозділів контролю за обігом зброї Головного управління Нацполіції в Києві дозволи на її зберігання.
Зазначається, що дозволи на право зберігання та носіння нагородної зброї Ківи анульовані 16 листопада наказом міністра внутрішніх справ України № 680 "про позбавлення Ківи І.В. відомчих заохочувальних відзнак Міністерства внутрішніх справ України "Вогнепальна зброя".
Нагадаємо, 16 листопада глава МВС України Денис Монастирський підписав наказ про позбавлення Ківи права на нагородну зброю.
При цьому міністр підкреслив, що позбавлятиме права на нагородну зброю у разі порушення закону.
Відзначимо, в цей же день у Ківи проходили обшуки в рамках кримінального провадження щодо незаконного поводження зі зброєю.