Ківа здав нагородні пістолети і дозволи на їх зберігання

Народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива здав в поліцію два нагородних пістолети. Раньше МВС України позбавило його права зберігання та носіння нагородної зброї .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр МВС .

"Сьогодні, 18 листопада, Ілля Ківа здав два нагородних пістолети - Glock-19 і АПС", - йдеться в повідомленні.

У МВС зазначили, що разом з нагородною зброєю народний депутат здав до підрозділів контролю за обігом зброї Головного управління Нацполіції в Києві дозволи на її зберігання.

Зазначається, що дозволи на право зберігання та носіння нагородної зброї Ківи анульовані 16 листопада наказом міністра внутрішніх справ України № 680 "про позбавлення Ківи І.В. відомчих заохочувальних відзнак Міністерства внутрішніх справ України "Вогнепальна зброя".