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КИУ сообщил о массовой раздаче продуктов перед выборами в Раду

Новости » Политика    28.05.2019 - 12:05
КИУ сообщил о массовой раздаче продуктов перед выборами в Раду
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Избирательная кампания стартовала с раздачи продуктов и других товаров

На старте кампании перед выборами в Верховную раду зафиксированы случаи раздачи продуктов, медикаментов и других товаров избирателей. Об этом говорится в сообщении Комитета избирателей Украины в Facebook.

По данным организации, случаи массовой раздачи избирателям товаров и услуг от имени потенциальных кандидатов зафиксированы на ряде мажоритарных округов в Луганской, Одесской, Полтавской и Житомирской областях.

В частности, в Северодонецке Луганской области бесплатно раздавали сахар от имени нардепа Сергея Шахова в пакетах с символикой партии "Наш Край". В Одесской области в одном из округов пенсионерам раздавали лекарства от имени нардепа Геннадия Чекиты (набор медикаментов включал валерьянку, перекись водорода, бинт, вату, цитрамон, активированный уголь).

Кроме того, нардеп Артем Витко на последнем звонке в школе в Полтавской области подарил мячи, а в Житомирской области по инициативе Бориса Розенблата открыли инклюзивную площадку, установленную за счет государственной субвенции. При этом на площадке размещена надпись об установке по инициативе Розенблата.

Также сообщается, что в Коростене при поддержке фонда Сергея Пашинского на День города организовали соревнования по стритболу и воркауту, конкурс детских колясок и конкурс караоке для детей. Участники получили призы от фонда Пашинского.

КИУ сообщил о массовой раздаче продуктов перед выборами в Раду

 

Напомним, ранее Комитет избирателей Украины призвал Верховную раду принять изменения в закон "О публичных закупках", чтобы не сорвать выборы.

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