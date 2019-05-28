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КВУ повідомив про масову роздачу продуктів перед виборами в Раду

Новини » Політика    28.05.2019 - 12:05
КВУ повідомив про масову роздачу продуктів перед виборами в Раду
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Виборча кампанія стартувала з роздачі продуктів та інших товарів

На старті кампанії перед виборами у Верховну раду зафіксовано випадки роздачі продуктів, медикаментів та інших товарів виборців. Про це йдеться в повідомленні Комітету виборців України в Facebook.

За даними організації, випадки масової роздачі виборцям товарів та послуг від імені потенційних кандидатів зафіксовано на низці мажоритарних округів у Луганській, Одеській, Полтавській та Житомирській областях.

Зокрема, у Сєвєродонецьку Луганської області безкоштовно роздавали цукор від імені нардепа Сергія Шахова у пакетах з символікою партії "Наш Край". В Одеській області в одному з округів пенсіонерам роздавали ліки від імені нардепа Геннадія Чекіти (набір медикаментів включав валеріанку, перекис водню, бинт, вату, цитрамон, активоване вугілля).

Крім того, нардеп Артем Вітко на останньому дзвонику в школі в Полтавській області подарував м'ячі, а в Житомирській області за ініціативи Бориса Розенблата відкрили інклюзивну майданчик, встановлену за рахунок державної субвенції. При цьому на майданчику розміщено напис про встановлення за ініціативою Розенблата.

Також повідомляється, що в Коростені за підтримки фонду Сергія Пашинського на День міста організували змагання з стрітболу та воркауту, конкурс дитячих колясок та конкурс караоке для дітей. Учасники отримали призи від фонду Пашинського.

КВУ повідомив про масову роздачу продуктів перед виборами в Раду

 

Нагадаємо, раніше Комітет виборців України закликав Верховну раду прийняти зміни до закону "Про публічні закупівлі", щоб не зірвати вибори.

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