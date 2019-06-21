КИУ сообщает о массовых фактах регистрации кандидатов-клонов одной из партий

Комитет избирателей Украины сообщает, что кандидаты в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах, которые баллотируются как самовыдвиженцы, массово используют при регистрации "бренд" партии "Слуга народа", создавая фонды, общественные организации и т.д. под названием "Слуга народа" или похожими на нее. Об этом КИУ информирует в своем Facebook.

Указано, что такие лица баллотируются как самовыдвиженцы, но при этом в основных сведениях о себе отмечают, что они являются представителями общественных организаций, благотворительных фондов, частных предприятий под названием "Слуга народа".

Согласно данным комитета, в ОИО №37 (Кривой Рог) зарегистрированы сразу 5 кандидатов-самовыдвиженцев, которые используют бренд "Слуги народа". Все пятеро - беспартийные.

Сообщается, что в ОИО №146 (Полтавская область) зарегистрированы три кандидата-самовыдвиженца, которые используют бренд "Слуги народа", все также беспартийные.

Аналогичная ситуация в ОИО №94 (Киевская область), где три разные лица указывают, что связаны с брендом "Слуги народа" и являются при этом беспартийными.

В КИУ отмечают, что подобные спекуляции способны ввести избирателей в заблуждение, поскольку граждане могут не различать кандидатов, выдвинутых партией "Слуга народа", и кандидатов-самовыдвиженцев, которые указывают в автобиографиях, что они являются представителями общественных организаций, благотворительных фондов, частных предприятий с таким же названием.

Кроме того, в комитете предупредили, что это может привести к частым ошибкам граждан при заполнении избирательных бюллетеней.

Напомним, если бы досрочные парламентские выборы проходили в Украине в ближайшее воскресенье, то 5%-й барьер преодолели бы пять партий. В частности, "Слугу народа" готовы поддержать 47,1% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.

Как писало РБК-Украина ранее, президент Украины Владимир Зеленский 21 мая подписал указ о досрочном прекращении полномочий ВР. Вчера Конституционный суд Украины заявил о соответствии этого указа Основному закону.