В КИУ назвали наименее продуктивных депутатов Рады

Фото: Евгений Мураев (opposition.org.ua)

Внефракционный нардеп Евгений Мураев оказался наименее продуктивным

В Комитете избирателей Украины (КИУ) назвал наименее и наиболее продуктивных депутатов Верховной рады согласно количеству принятых поданных ими законопроектов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КИУ.

В частности, производительность нардепов в КИУ определяли как соотношение количества поданных законопроектов принятых документов. В частности, было установлено, сколько за четыре года поданных нардепами документов стали действующими законами.

"Наименее продуктивным депутатом ВР является внефракционный Евгений Мураев. За четыре года он подал 160 проектов законов, ни один из которых не был принят. В списке наименее продуктивных политиков также члены "Оппозиционного блока" Юрий Солод (подано 111/ принято 0), Александр Вилкул (108/0), Дмитрий Шпенов (81/0) и Дмитрий Колесников (80/0)", - добавили в КИУ.

Кроме того, в Раде насчитали 48 политиков, которые от начала 8 созыва не стали авторами ни одного принятого закона.

"Среди них такие известные фамилии как Вадим Рабинович (53/0), Нестор Шуфрич (24/0), Виктор Шевченко (73/0), Сергей Кивалов (34/0), Михаил Добкин (6/0), Андрей Билецкий (43/0), Дмитрий Ярош (12/0)", - сказали в КИУ.

Что касается продуктивных нардепов, то наиболее продуктивным оказался член фракции БПП Глеб Загорий. За 4 года каждый второй законопроект политика стал законом (подано 53/принято 25).

"Среди лидеров депутатских фракций наиболее производительными являются Артур Герасимов, 32% законопроектов стали законами (подано 91/принято 29). На втором месте Максим Бурбак с показателем 26% (118/31), третий-Олег Ляшко - 20% (269/54). Далее идут Олег Березюк - 18% (92/17), Юлия Тимошенко - 8% (102/8) и Вадим Новинский - 0% (15/0)", - отметили в КИУ.

Среди оппозиционный фракций и групп, то 26% законопроектов Оксаны Корчинской из РПЛ становятся законами. Аналогичный показатель у председателя "Народного Фронта".

"Также законами становятся 23% законопроектов Юрия-Богдана Шухевича (РПЛ) и 22% законопроектов Виктора Галасюка (РПЛ) и Алексея Рябчина ("Батькивщина").

Напомним, ранее в КИУ сообщили, что за 4 года работы Верховной рады Украины 8-го созыва приняли участие по крайней мере в половине голосований лишь 217 народных депутатов.