КИУ назвал отчет Филатова примером открытости местной власти

Так, в комитете выделили годовой отчет городского головы Днепра Бориса Филатова как пример прямой коммуникации с громадой и открытости власти. Напомним, что 21 декабря мэр Днепра отчитался об итогах работы в 2021 году. Отчет проходил в онлайн-режиме в zoom, параллельно велась трансляция в Youtube и Facebook.

"Подобного формата отчета пока мы не увидели ни в одном городе, кроме Днепра. Это пример открытости власти и прямой коммуникации с громадой для мэров других городов. Выбранный в Днепре формат позволил охватить большую аудиторию и построить диалог с горожанами. Анализируя отчеты мэров других украинских городов, где-то это была только трансляция, где заранее накапливали вопросы. В других - вопросы могли задавать только участники мероприятия, но из-за карантинных ограничений доступ к этому мероприятию имело ограниченное количество людей. Надеемся, что опыт Днепра будет распространен и на другие громады нашей страны", - отметил Станислав Жолудев.

В то же время эксперт отметил, что в 2021 году местные власти Днепра продемонстрировали положительную динамику относительно открытости и прозрачности и в других примерах. В частности, в городе был создан отдел по вопросам предотвращения коррупции.

"На главной странице официального сайта мэрии обнародованы каналы, по которым можно сообщить о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений в исполнительных органах, коммунальных предприятиях, учреждениях горсовета. Теперь у каждого жителя есть возможность в онлайн-режиме наиболее удобным для себя способом заявить о фактах коррупции (анонимно или с указанием своих данных через специальную форму)", - рассказал во время пресс-конференции председатель правления "Комитета избирателей Украины".

Также Днепр стал одним из 10 городов, которые первыми в Украине внедрили новый "Портал открытых данных". Для этого подписан лицензионный договор с Министерством цифровой трансформации.

"По сравнению с прошлым годом прирост открытых данных, к которым имеют доступ горожане, составил более 60 %: на конец 2020 года было размещено 725 наборов данных, на сегодняшний день эта цифра достигла 1 182", - добавил Станислав Жолудев.

В 2021-м также были возобновлены открытые бюджетные слушания (в 2020-м из-за карантина их отменили). Слушания провели в формате zoom-конференции с онлайн-трансляцией в YouTube. Это позволило приобщиться к обсуждению не только представителям департаментов, управлений, коммунальных предприятий горсовета, но и общественности Днепра.

"В этом году произошли изменения и с официальным порталом городского совета Днепра. После редизайна сайт ДГС стал более современным и удобным: применен дизайн-код, частично обновлен функционал и система поиска. Создана версия для пользователей с нарушениями зрения - это очень важно, если речь идет о доступности информации для всех пользователей без исключения. Кроме этого, заработал чат-бот системы "Контакт-центр города Днепра", который упрощает процесс отправки жителями обращений по поводу аварийных ситуаций в коммунальной сфере", - добавил Станислав Жолудев.

Глава правления "Комитета избирателей Украины" добавил, что недостатки в прозрачности днепровской власти все же есть: "В городе запускают много новых сервисов, некоторые из них имеют "глюки", но мы видим, что их исправляют. Также исполнительные органы не всегда своевременно обновляют данные, например, на "Открытой карте Днепра".