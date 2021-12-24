КИУ назвал отчет Филатова примером открытости местной власти

Комитет избирателей Украины (КИУ) провел мониторинг открытости и прозрачности работы органов местного самоуправления.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя правления "Комитета избирателей Украины" Станислава Жолудева во время пресс-конференции 24 декабря.
Так, в комитете выделили годовой отчет городского головы Днепра Бориса Филатова как пример прямой коммуникации с громадой и открытости власти. Напомним, что 21 декабря мэр Днепра отчитался об итогах работы в 2021 году. Отчет проходил в онлайн-режиме в zoom, параллельно велась трансляция в Youtube и Facebook.
"Подобного формата отчета пока мы не увидели ни в одном городе, кроме Днепра. Это пример открытости власти и прямой коммуникации с громадой для мэров других городов. Выбранный в Днепре формат позволил охватить большую аудиторию и построить диалог с горожанами. Анализируя отчеты мэров других украинских городов, где-то это была только трансляция, где заранее накапливали вопросы. В других - вопросы могли задавать только участники мероприятия, но из-за карантинных ограничений доступ к этому мероприятию имело ограниченное количество людей. Надеемся, что опыт Днепра будет распространен и на другие громады нашей страны", - отметил Станислав Жолудев.
В то же время эксперт отметил, что в 2021 году местные власти Днепра продемонстрировали положительную динамику относительно открытости и прозрачности и в других примерах. В частности, в городе был создан отдел по вопросам предотвращения коррупции.
"На главной странице официального сайта мэрии обнародованы каналы, по которым можно сообщить о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений в исполнительных органах, коммунальных предприятиях, учреждениях горсовета. Теперь у каждого жителя есть возможность в онлайн-режиме наиболее удобным для себя способом заявить о фактах коррупции (анонимно или с указанием своих данных через специальную форму)", - рассказал во время пресс-конференции председатель правления "Комитета избирателей Украины".
Также Днепр стал одним из 10 городов, которые первыми в Украине внедрили новый "Портал открытых данных". Для этого подписан лицензионный договор с Министерством цифровой трансформации.
"По сравнению с прошлым годом прирост открытых данных, к которым имеют доступ горожане, составил более 60 %: на конец 2020 года было размещено 725 наборов данных, на сегодняшний день эта цифра достигла 1 182", - добавил Станислав Жолудев.
В 2021-м также были возобновлены открытые бюджетные слушания (в 2020-м из-за карантина их отменили). Слушания провели в формате zoom-конференции с онлайн-трансляцией в YouTube. Это позволило приобщиться к обсуждению не только представителям департаментов, управлений, коммунальных предприятий горсовета, но и общественности Днепра.
"В этом году произошли изменения и с официальным порталом городского совета Днепра. После редизайна сайт ДГС стал более современным и удобным: применен дизайн-код, частично обновлен функционал и система поиска. Создана версия для пользователей с нарушениями зрения - это очень важно, если речь идет о доступности информации для всех пользователей без исключения. Кроме этого, заработал чат-бот системы "Контакт-центр города Днепра", который упрощает процесс отправки жителями обращений по поводу аварийных ситуаций в коммунальной сфере", - добавил Станислав Жолудев.
Глава правления "Комитета избирателей Украины" добавил, что недостатки в прозрачности днепровской власти все же есть: "В городе запускают много новых сервисов, некоторые из них имеют "глюки", но мы видим, что их исправляют. Также исполнительные органы не всегда своевременно обновляют данные, например, на "Открытой карте Днепра".
Как сообщалось, ранее мэр Днепра Борис Филатов заявил о выполнении 70% предвыборных обещаний. Остальные, по его словам, в процессе выполнения.