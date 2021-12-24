КВУ назвав звіт Філатова прикладом відкритості місцевої влади

Так, у комітеті виділили річний звіт міського голови Дніпра Бориса Філатова як приклад прямої комунікації із громадою та відкритості влади. Нагадаємо, що 21 грудня мер Дніпра звітував про підсумки роботи у 2021 році. Звіт проходив в онлайн-режимі в zoom, паралельно велася трансляція у Youtube та Facebook.

"Подібного формату звіту поки що ми не побачили в жодному місті, крім Дніпра. Це приклад відкритості влади та прямої комунікації з громадою для мерів інших міст. Вибраний у Дніпрі формат дозволив охопити велику аудиторію та побудувати діалог з городянами. Аналізуючи звіти мерів інших українських міст, десь це була лише трансляція, десь заздалегідь накопичували питання. В інших - питання могли ставити лише учасники заходу, але через карантинні обмеження доступ до цього заходу мала обмежена кількість людей. Сподіваємось, що досвід Дніпра буде поширений і на інші громади нашої країни", - зазначив Станіслав Жолудєв.

Водночас експерт зазначив, що у 2021 році місцева влада Дніпра продемонструвала позитивну динаміку щодо відкритості та прозорості та в інших прикладах. Зокрема, у місті було створено відділ з питань запобігання корупції.

"На головній сторінці офіційного сайту мерії оприлюднені канали, за якими можна повідомити про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень у виконавчих органах, комунальних підприємствах, установах міськради. Тепер у кожного мешканця є можливість в онлайн-режимі найзручнішим для себе способом заявити про факти корупції (анонімно або із зазначенням своїх даних через спеціальну форму)", - розповів під час прес-конференції голова правління "Комітету виборців України".

Також Дніпро стало одним із 10 міст, які першими в Україні запровадили новий "Портал відкритих даних". Для цього підписано ліцензійний договір із Міністерством цифрової трансформації.

"Порівняно з минулим роком приріст відкритих даних, до яких мають доступ городяни, становив понад 60%: на кінець 2020 року було розміщено 725 наборів даних, на сьогодні ця цифра досягла 1 182", - додав Станіслав Жолудєв.

2021-го також було відновлено відкриті бюджетні слухання (2020-го через карантин їх скасували). Слухання провели у форматі zoom-конференції з онлайн-трансляцією на YouTube. Це дозволило долучитись до обговорення не лише представникам департаментів, управлінь, комунальних підприємств міськради, а й громадськості Дніпра.

"Цього року відбулися зміни і з офіційним порталом міської ради Дніпра. Після редизайну сайт ДМР став більш сучасним та зручним: застосований дизайн-код, частково оновлений функціонал та система пошуку. Створено версію для користувачів з порушеннями зору - це дуже важливо, якщо мова йдеться про доступність інформації для всіх користувачів без винятку. Окрім цього, запрацював чат-бот системи "Контакт-центр міста Дніпра", який спрощує процес відправлення жителями звернень щодо аварійних ситуацій у комунальній сфері", - додав Станіслав Жолудєв.

Голова правління "Комітету виборців України" додав, що недоліки у прозорості дніпровської влади все ж таки є: "У місті запускають багато нових сервісів, деякі з них мають "глюки", але ми бачимо, що їх виправляють. Також виконавчі органи не завжди своєчасно оновлюють дані, наприклад, на "Відкритій карті Дніпра".