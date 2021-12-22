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Филатов заявил о выполнении 70% обещаний: "остальные - в процессе"

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Днепр, Среда 22 декабря 2021 10:02
Филатов заявил о выполнении 70% обещаний: "остальные - в процессе" Фото: Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Мэр Днепра Борис Филатов заявил о выполнении 70% предвыборных обещаний. Остальные, по его словам, в процессе выполнения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Филатова.

"Создание комфортной среды для жизни в городе, где каждый чувствует себя нужным. Это справедливость и подтверждение доверия, которое вы оказали мне на прошлых выборах", - заявил мэр Днепра.

По его словам, сейчас из более 900 данных тогда обещаний почти 70% воплощено только за эти 12 месяцев. Остальные - в процессе выполнения.

Напомним, ранее Борис Филатов заявлял, что украинские города должны делиться опытом эффективного управления территориальных общин и быть открытыми друг к другу.

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Днепр Борис Филатов
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