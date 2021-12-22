Филатов заявил о выполнении 70% обещаний: "остальные - в процессе"
Фото: Борис Филатов (пресс-служба)
Мэр Днепра Борис Филатов заявил о выполнении 70% предвыборных обещаний. Остальные, по его словам, в процессе выполнения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Филатова.
"Создание комфортной среды для жизни в городе, где каждый чувствует себя нужным. Это справедливость и подтверждение доверия, которое вы оказали мне на прошлых выборах", - заявил мэр Днепра.
По его словам, сейчас из более 900 данных тогда обещаний почти 70% воплощено только за эти 12 месяцев. Остальные - в процессе выполнения.
Напомним, ранее Борис Филатов заявлял, что украинские города должны делиться опытом эффективного управления территориальных общин и быть открытыми друг к другу.