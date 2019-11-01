КИУ назвал наименее эффективных нардепов октября

В прошлом месяце 13 нардепов пропустили 90% голосований
В Верховной раде Украины в октябре 13 народных депутатов пропустили 90% голосований. Об этом говорится в сообщении Комитета избирателей Украины в Facebook.
Сообщается, что ни разу в октябре не проголосовал Виталий Данилов из фракции "Батькивщины". По данным сайта Рады, в прошлом месяце он отсутствовал на заседаниях парламента по неизвестным причинам.
Что касается остальных 12 нардепов, то их показатели участия в голосованиях следующие:
Также сообщается, что официально депутаты пропустили голосования без уважительных причин (то есть, не болезнь, отпуск или командировку). По сравнению с сентябрем количество депутатов, которые почти не голосовали, несколько снизилось (17 в сентябре и 13 в октябре).
Напомним, ранее сообщалось, что Рада сделала первый шаг к введению уголовной ответственности за "кнопкодавство". Принятый в первом чтении законопроект предлагает установить уголовную ответственность за неперсональное голосование.
Кроме того, в октябре Рада лишила нардепов выплат из-за прогулов.