Китаю вигідно затягування війни РФ проти України, - президент Чехії

"Я вважаю, що в інтересах Китаю зберегти статус-кво, тому що це може підштовхнути Росію до низки поступок", - сказав Павел.

За його словами, Китай може отримувати дешеву нафту, газ та інші ресурси від РФ в обмін на своє "безмежне партнерство".

"Для Китаю також добре, що Захід, ймовірно, стає трохи слабшим, підтримуючи Україну", - додав він.

Лідер Чехії вважає, що Китай справді зацікавлений у вирішенні війни у короткій перспективі. Він щодня отримує уроки з цієї війни, уважно стежить за тим, що робить Росія і як реагують країни Заходу.