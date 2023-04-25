Китаю вигідно затягування війни РФ проти України, - президент Чехії

Китаю не можна довіряти посередництво у встановленні миру між Росією та Україною, оскільки Пекіну вигідне затягування війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Чехії Петра Павела, яку приводить Politico.
"Я вважаю, що в інтересах Китаю зберегти статус-кво, тому що це може підштовхнути Росію до низки поступок", - сказав Павел.
За його словами, Китай може отримувати дешеву нафту, газ та інші ресурси від РФ в обмін на своє "безмежне партнерство".
"Для Китаю також добре, що Захід, ймовірно, стає трохи слабшим, підтримуючи Україну", - додав він.
Лідер Чехії вважає, що Китай справді зацікавлений у вирішенні війни у короткій перспективі. Він щодня отримує уроки з цієї війни, уважно стежить за тим, що робить Росія і як реагують країни Заходу.
Раніше Павел заявляв, що США, Євросоюз та інші демократичні країни повинні напрацювати спільну та збалансовану стратегію для вирішення проблеми зростаючої економічної, політичної та фінансової потужності Китаю.
Міністр економіки Іспанії Надя Кальвіно вважає, що Китай є ключовим гравцем на світовій арені. Тому Пекін може допомогти покласти край війні в Україні.
Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив, що у питанні так званої української кризи Китай виступає за переговори. Пекін "не нагнітає ситуації".
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