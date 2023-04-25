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Китаю выгодно затягивание войны РФ против Украины, - президент Чехии

Фото: президент Чехии Петр Павел (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Китаю нельзя доверять посредничество в установлении мира между Россией и Украиной, поскольку Пекину выгодно затягивание войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Чехии Петра Павела, которое приводит Politico.

"Я считаю, что в интересах Китая сохранить статус-кво, потому что это может подтолкнуть Россию к ряду уступок", - сказал Павел.

По его словам, Китай может получать дешевую нефть, газ и другие ресурсы от РФ в обмен на свое "безграничное партнерство".

"Для Китая также хорошо, что Запад, вероятно, становится немного слабее, поддерживая Украину", - добавил он.

Лидер Чехии считает, что Китай действительно заинтересован в решении войны в короткой перспективе. Он каждый день извлекает уроки из этой войны, внимательно следит за тем, что делает Россия и как реагируют страны Запада.

Ранее Павел заявлял, что США, Евросоюз и другие демократические страны должны выработать общую и сбалансированную стратегию для решения проблемы растущей экономической, политической и финансовой мощи Китая.

Министр экономики Испании Надя Кальвино считает, что Китай является ключевым игроком на мировой арене. Поэтому Пекин может помочь покончить с войной в Украине.

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что в вопросе так называемого украинского кризиса Китай выступает за переговоры. Пекин "не нагнетает ситуацию".

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