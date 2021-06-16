На китайской АЭС повышен уровень радиации: официальное заявление
На АЭС "Тайшань" повышен уровань радиации. Главной причиной повышения уровня радиации в первом контуре 1-го энергоблока является повреждение топливных стержней.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства охраны окружающей среды Китая, сообщает Global Times.
Главной причиной повышения уровня радиации в первом контуре 1-го энергоблока является повреждение топливных стержней, сообщили в министерстве.
Из-за изготовления топлива, транспортировки, загрузки и других неподконтрольных факторов в процессе эксплуатации энергоблоков обнаружение повреждений в небольшом количестве топливных стержней неминуемо, сообщили власти Китая.
"В настоящее время в процессе мониторинга фиксируется повышение уровня радиоактивности теплоносителя первого контура на 1-м энергоблоке. Однако АЭС по-прежнему стабильно работает в пределах, установленных в технических регламентах", - сказано в документе.
Ранее сообщалось, что Япония сольет очищенную от радиации воду с Фукусимы в океан.
Отметим, авария на АЭС в префектуре Фукусима произошла 11 марта 2011 года. В результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения.
Напомним, в Южно-Китайском море произошел взрыв с выбросом радиации.