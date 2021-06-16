На китайській АЕС підвищено рівень радіації: офіційна заява
На АЕС "Тайшань" підвищений рівень радіації. Головною причиною підвищення рівня радіації в першому контурі 1-го енергоблоку є пошкодження паливних стрижнів.
Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони навколишнього середовища Китаю, повідомляє Global Times.
Головною причиною підвищення рівня радіації в першому контурі 1-го енергоблоку є пошкодження паливних стрижнів, повідомили в міністерстві.
Через виготовлення палива, транспортування, завантаження та інших непідконтрольних факторів в процесі експлуатації енергоблоків виявлення пошкоджень в невеликій кількості паливних стрижнів неминуче, повідомила влада Китаю.
"Наразі в процесі моніторингу фіксується підвищення рівня радіоактивності теплоносія першого контуру на 1-му енергоблоці. Однак АЕС як і раніше стабільно працює в межах, встановлених в технічних регламентах", - сказано в документі.
Раніше повідомлялося, що Японія зіллє очищену від радіації воду з Фукусіми в океан.
Зазначимо, аварія на АЕС в префектурі Фукусіма сталася 11 березня 2011 року. В результаті удару цунамі на станції вийшли з ладу системи енергопостачання та охолодження.
Нагадаємо, у Південно-Китайському морі стався вибух з викидом радіації.