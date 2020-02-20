В посольстве Украины в Китае объяснили, почему не эвакуировали украинку с собакой

Чиновники города Ухань в Китае отказали украинке Насте Зинченко вместе с ее шпицем в евакуации из-за отсутствия полного пакета документов для вывоза собаки за границу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Китае.

Сообщается, что посольство несколько раз обращалось в госорганы Китая и просило предоставить Анастасии возможность вылететь из Уханя вместе с ее собакой. Однако, в связи с беспрецедентными карантинными мероприятиями, китайская власть не предоставила согласия.

"Основание - отсутствие у Анастасии полного пакета необходимых документов для вывоза собаки за границу", - говорится в сообщении.

При таких обстоятельствах посольство Украины предложило Анастасии перечень гостиниц для животных в Ухане, где она могла бы временно оставить свою собаку, пока ситуация с коронавирусом в городе не станет безопасной.

'Госпожа Зинченко отказалась - сообщила, что планирует договориться с одной из ветеринарных клиник об изготовлении необходимых документов. И действительно, 17 февраля Анастасия предоставила Сертификат здоровья животных от 17 февраля, выдан Инспекцией ввоза-вывоза и карантину КНР в г. Гуанчжоу. Напомним, что Гуанчжоу - это город, который находится на расстоянии почти 1000 км от Уханя, в то время как вылет Анастасии должен был состояться именно с г. Ухань. Кроме того, в документе указано, что животное прибывает с незараженной территории", - говорится в сообщении.

В настоящее время посольство продолжает поддерживать контакт с Анастасией и всеми теми соотечественниками, которые остаются в провинции, и будет продолжать предоставлять им всю необходимую помощь.

Напомним, эвакуация украинцев из Китая началась 19 февраля. При этом украинка Анастасия Зинченко, которая находилась в Ухане - источнике коронавируса, получила отказ в эвакуацию вместе со своей собакой. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Как сообщало РБК-Украина, 20 февраля завершается эвакуация украинцев из Уханя, охваченного эпидемией коронавируса. Вывезенные из Китая граждане будут помещены на карантин на 14 суток.