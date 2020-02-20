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Условия пребывания эвакуированных украинцев из Уханя в Новых Санжарах: медосмотр дважды в день

Новости » Общество     20.02.2020 - 17:04
Условия пребывания эвакуированных украинцев из Уханя в Новых Санжарах: медосмотр дважды в день
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Два врача и медсестра дважды в день будут осматривать каждого из эвакуированных

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, какие меры будут действовать в медцентре "Новые Санжары", куда транспортируют эвакуированных украинцев из Уханя. Об этом он сообщил во время брифинга, передает РБК-Украина.

По его словам, два врача и медсестра дважды в день будут осматривать каждого из эвакуированных.

Также медики все 14 дней будут находиться с ними в обсерваторе. В случае выявления симптомов, бригада экстренной помощи транспортирует людей в больницы в Полтаве или Харькове и в дальнейшем им будут оказывать медицинскую помощь в боксованих инфекционных отделениях.

Известно, что эвакуированных обеспечат трехразовым горячим питанием, они будут иметь доступ к горячей и холодной воде.

Сообщается, что сточные воды будут обеззараживать в резервуаре по принципу, который применяют в инфекционных больницах, чтобы исключить даже гипотетическую возможность передачи возбудителя инфекционной болезни в окружающую среду.

Ляшко отметил, что обсерватор - не заведение медицинской помощи. Пребывание граждан в нем - это обычное пребывание в номерах гостиничного типа.

Напомним, 20 февраля завершается эвакуация украинцев из Уханя, охваченного эпидемией коронавируса. Вывезенные из Китая граждане будут помещены на карантин на 14 суток.

Как сообщало РБК-Украина, медицинский центр "Новые Санжары" сообщал, что готов обеспечить карантинные мероприятия на 14 дней гражданам, эвакуированным из Китая.

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