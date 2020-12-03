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Китайский зонд взял образцы грунта с Луны

Пекин, Четверг 03 декабря 2020 14:16
Китайский зонд взял образцы грунта с Луны
Фото: зонд взял образцы грунта с Луны для научных исследований (twitter)
Автор: РБК-Украина

Китайская беспилотная станция Chang'e-5 успешно собрала образцы грунта на поверхности Луны. Аппарат сначала доставит их на лунную орбиту, а 17 декабря - на Землю.

Об этом сообщает The Register.

По данным Китайской национальной космической корпорации, упаковка образцов реголита была завершена 2 декабря в 16:00 по Киеву, этому предшествовали 19 часов работ. Зонд выдержал температуру 100 градусов по Цельсию.

В рамках миссии Китай планирует собрать около 2 кг лунной породы. Ее будут изучать для подготовки к строительству научно-исследовательской базы на Луне.

Китайская ракета-носитель Changzheng 5 вывела на орбиту аппарат Chang'e-5 еще на прошлой неделе. Предполагается, что 17 декабря станция доставит образцы грунта с Луны на Землю.

Напомним, для исследования окружающей территории и сбора образцов лунной пыли и горных пород зонд оборудован специальными приборами, в частности, камерой, спектрометром, совком и дрелью.

РБК-Украина писало, что Китай может стать первой за последние 44 года страной, которая успешно транспортировала геологические образцы с поверхности Луны, и третьей страной после СССР и США, которой удастся осуществить подобную миссию.

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