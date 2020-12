Китайский зонд взял образцы грунта с Луны

Китайская беспилотная станция Chang'e-5 успешно собрала образцы грунта на поверхности Луны. Аппарат сначала доставит их на лунную орбиту, а 17 декабря - на Землю.

Об этом сообщает The Register.

По данным Китайской национальной космической корпорации, упаковка образцов реголита была завершена 2 декабря в 16:00 по Киеву, этому предшествовали 19 часов работ. Зонд выдержал температуру 100 градусов по Цельсию.

China's Chang'e-5 probe has completed sampling on the moon, and the samples have been sealed within the spacecraft, China National Space Administration announced Thursday morning. pic.twitter.com/L7db2HRpXc