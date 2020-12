Китайський зонд взяв зразки грунту з Місяця

Китайська безпілотна станція Chang'e-5 успішно зібрала зразки грунту на поверхні Місяця. Апарат спочатку доправить їх на місячну орбіту, а 17 грудня - на Землю.

Про це повідомляє The Register.

За даними Китайської національної космічної корпорації, упаковка зразків реголіту була завершена 2 грудня в 16:00 за київським часом, цьому передували 19 годин робіт. Зонд витримав температуру 100 градусів за Цельсієм.

China's Chang'e-5 probe has completed sampling on the moon, and the samples have been sealed within the spacecraft, China National Space Administration announced Thursday morning. pic.twitter.com/L7db2HRpXc