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Китайський зонд взяв зразки грунту з Місяця

Пекін, Четвер 03 грудня 2020 14:16
Китайський зонд взяв зразки грунту з Місяця
Фото: зонд взяв зразки грунту з Місяця для наукових досліджень (twitter)
Автор: РБК-Україна

Китайська безпілотна станція Chang'e-5 успішно зібрала зразки грунту на поверхні Місяця. Апарат спочатку доправить їх на місячну орбіту, а 17 грудня - на Землю.

Про це повідомляє The Register.

За даними Китайської національної космічної корпорації, упаковка зразків реголіту була завершена 2 грудня в 16:00 за київським часом, цьому передували 19 годин робіт. Зонд витримав температуру 100 градусів за Цельсієм.

В рамках місії Китай планує зібрати близько 2 кг місячної породи. Її вивчатимуть для підготовки до будівництва науково-дослідницької бази на Місяці.

Китайська ракета-носій Changzheng 5 вивела на орбіту апарат Chang'e-5 ще минулого тижня. Передбачається, що 17 грудня станція доставить зразки грунту з Місяця на Землю.

Нагадаємо, для дослідження навколишньої території та збору зразків місячного пилу і гірських порід зонд обладнаний спеціальними приладами, зокрема, камерою, спектрометром, совком і дрилем.

РБК-Україна писало, що Китай може стати першою за останні 44 роки країною, яка успішно транспортувала геологічні зразки з поверхні Місяця, і третьою країною після СРСР і США, якій вдасться здійснити подібну місію.

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