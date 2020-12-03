Китайський зонд взяв зразки грунту з Місяця

Фото: зонд взяв зразки грунту з Місяця для наукових досліджень (twitter)

Китайська безпілотна станція Chang'e-5 успішно зібрала зразки грунту на поверхні Місяця. Апарат спочатку доправить їх на місячну орбіту, а 17 грудня - на Землю.

Про це повідомляє The Register.

За даними Китайської національної космічної корпорації, упаковка зразків реголіту була завершена 2 грудня в 16:00 за київським часом, цьому передували 19 годин робіт. Зонд витримав температуру 100 градусів за Цельсієм.

China's Chang'e-5 probe has completed sampling on the moon, and the samples have been sealed within the spacecraft, China National Space Administration announced Thursday morning. pic.twitter.com/L7db2HRpXc — People's Daily, China (@PDChina) December 3, 2020

В рамках місії Китай планує зібрати близько 2 кг місячної породи. Її вивчатимуть для підготовки до будівництва науково-дослідницької бази на Місяці.

Китайська ракета-носій Changzheng 5 вивела на орбіту апарат Chang'e-5 ще минулого тижня. Передбачається, що 17 грудня станція доставить зразки грунту з Місяця на Землю.

Нагадаємо, для дослідження навколишньої території та збору зразків місячного пилу і гірських порід зонд обладнаний спеціальними приладами, зокрема, камерою, спектрометром, совком і дрилем.

РБК-Україна писало, що Китай може стати першою за останні 44 роки країною, яка успішно транспортувала геологічні зразки з поверхні Місяця, і третьою країною після СРСР і США, якій вдасться здійснити подібну місію.