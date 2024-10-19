Китайський виробник дронів DJI подав до суду на Пентагон

У п'ятницю китайська компанія DJI подала до суду на Міністерство оборони США за додавання виробника безпілотників до списку компаній, які, ймовірно, співпрацюють з китайськими військовими. DJI стверджує, що це не відповідає дійсності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
DJI у списку Пентагону позначена як "китайська військова компанія". Там не погоджуються, кажуть, що компанія "не належить китайським військовим і не контролюється ними".
Включення до списку є попередженням для американських організацій та компаній про ризики для національної безпеки під час ведення бізнесу з його фігурантами.
У позові DJI йдеться, що через "незаконне та помилкове рішення" Міністерства оборони компанія "втратила ділові угоди, була затаврована як загроза національній безпеці і отримала заборону на укладання контрактів з кількома федеральними урядовими агентствами".
Компанія додала, що "клієнти зі США та інших країн розірвали існуючі контракти з DJI та відмовляються укладати нові".
DJI заявила, що подала позов після того, як Міністерство оборони не контактувало з компанією з приводу її включення до списку протягом більше 16 місяців, заявивши, що компанія "не мала іншого вибору, крім як звернутися за захистом до федерального суду".
Нагадаємо, "Агентство оборонних закупівель" Міноборони України уклало нові контракти на закупівлю для Збройних сил 4200 дронів DJI Mavic 3E із додатковою комплектацією.
У вересні Палата представників США схвалила широкий пакет законопроектів щодо протидії впливу Китаю. Серед них був проект, який забороняє із міркувань національної безпеки безпілотники DJI.
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