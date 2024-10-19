Китайский производитель дронов DJI подал в суд на Пентагон

DJI в списке Пентагона обозначена как "китайская военная компания". Там не согласны, говорят, что компания "не принадлежит китайским военным и не контролируется ими".

Включение в список является предупреждением для американских организаций и компаний о рисках для национальной безопасности при ведении бизнеса с его фигурантами.

В иске DJI говорится, что из-за "незаконного и ошибочного решения" Министерства обороны компания "потеряла деловые сделки, была заклеймена как угроза национальной безопасности и получила запрет на заключение контрактов с несколькими федеральными правительственными агентствами".

Компания добавила, что "клиенты из США и других стран расторгли существующие контракты с DJI и отказываются заключать новые".

DJI заявила, что подала иск после того, как Министерство обороны не контактировало с компанией по поводу ее включения в список в течение более 16 месяцев, заявив, что у компании "не было иного выбора, кроме как обратиться за защитой в федеральный суд".