Китайський виробник дронів DJI подав до суду на Пентагон

У п'ятницю китайська компанія DJI подала до суду на Міністерство оборони США за додавання виробника безпілотників до списку компаній, які, ймовірно, співпрацюють з китайськими військовими. DJI стверджує, що це не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

DJI у списку Пентагону позначена як "китайська військова компанія". Там не погоджуються, кажуть, що компанія "не належить китайським військовим і не контролюється ними".

Включення до списку є попередженням для американських організацій та компаній про ризики для національної безпеки під час ведення бізнесу з його фігурантами.

У позові DJI йдеться, що через "незаконне та помилкове рішення" Міністерства оборони компанія "втратила ділові угоди, була затаврована як загроза національній безпеці і отримала заборону на укладання контрактів з кількома федеральними урядовими агентствами".

Компанія додала, що "клієнти зі США та інших країн розірвали існуючі контракти з DJI та відмовляються укладати нові".

DJI заявила, що подала позов після того, як Міністерство оборони не контактувало з компанією з приводу її включення до списку протягом більше 16 місяців, заявивши, що компанія "не мала іншого вибору, крім як звернутися за захистом до федерального суду".