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Китайский производитель дронов DJI подал в суд на Пентагон

Суббота 19 октября 2024 06:50
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Китайский производитель дронов DJI подал в суд на Пентагон Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В пятницу китайская компания DJI подала в суд на Министерство обороны США за добавление производителя беспилотников в список компаний, предположительно сотрудничающих с китайскими военными. DJI утверждает, что это не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

DJI в списке Пентагона обозначена как "китайская военная компания". Там не согласны, говорят, что компания "не принадлежит китайским военным и не контролируется ими".

Включение в список является предупреждением для американских организаций и компаний о рисках для национальной безопасности при ведении бизнеса с его фигурантами.

В иске DJI говорится, что из-за "незаконного и ошибочного решения" Министерства обороны компания "потеряла деловые сделки, была заклеймена как угроза национальной безопасности и получила запрет на заключение контрактов с несколькими федеральными правительственными агентствами".

Компания добавила, что "клиенты из США и других стран расторгли существующие контракты с DJI и отказываются заключать новые".

DJI заявила, что подала иск после того, как Министерство обороны не контактировало с компанией по поводу ее включения в список в течение более 16 месяцев, заявив, что у компании "не было иного выбора, кроме как обратиться за защитой в федеральный суд".

Напомним, "Агентство оборонных закупок" Минобороны Украины заключило новые контракты на закупку для Вооруженных сил 4200 дронов DJI Mavic 3E с дополнительной комплектацией.

В сентябре Палата представителей США одобрила широкий пакет законопроектов по противодействию влиянию Китая. Среди них был проект, который запрещает из соображений национальной безопасности беспилотники DJI.

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