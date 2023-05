Китайський винищувач виконав небезпечний маневр поруч з літаком США (відео)

Китайський літак пролетів в межах 120 метрів перед американським RC-135, змусивши його летіти через зону турбулентності.

"RC-135 виконував безпечні та штатні операції над Південно-Китайським морем у міжнародному повітряному просторі відповідно до міжнародного права", - заявили в Індо-Тихоокеанському командуванні.

В Пентагоні назвали інцидент "частиною моделі поведінки Китаю". Неназваний високопоставлений чиновник міноборони США заявив, що спостерігається "тривожне зростання ризикованих перехоплень в повітрі та зіткнень на морі" з боку китайських літаків та кораблів. Такі дії можуть призвести "до небезпечного інциденту чи прорахунку".

"Ми не віримо, що це зробили пілоти, які діяли незалежно один від одного. Ми вважаємо це частиною ширшого плану", - сказав чиновник.

BREAKING: Chinese fighter jet performing 'aggressive' maneuver in front of US Air Force aircraft.pic.twitter.com/tTl2YTD2uy