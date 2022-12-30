Китайський винищувач пролетів за 3 метри від американського військового літака (відео)

Як зазначається у заяві американських військових від 29 грудня, інцидент за участю винищувача J-11 ВМС Китаю та літака RC-135 ВПС США стався 21 грудня.

Повідомляється, що пілот китайського винищувача "здійснив небезпечний маневр під час перехоплення" американського літака, який "на законних підставах виконував звичайні операції над Південно-Китайським морем у міжнародний повітряний простір".

Китайський льотчик пролетів попереду та в межах 3 метрів від носа RC-135, що змусило американського пілота "здійснити маневри ухилення, щоб уникнути зіткнення".

В INDOPACOM висловили сподівання, що всі країни Індо-Тихоокеанського регіону використовуватимуть міжнародний повітряний простір безпечно та відповідно до міжнародного права.

Також військові США опублікували відповідне відео.

Штати порушили це питання перед китайським урядом, передає агентство Reuters з посиланням на офіційного представника США.

Посольство Китаю у Вашингтоні не одразу відповіло на запит про коментарі.

Військові літаки та кораблі США регулярно проводять операції зі спостереження та подорожують регіоном. Китай претендує на великі ділянки Південно-Китайського моря, які перетинаються із винятковими економічними зонами В'єтнаму, Малайзії, Брунею, Індонезії та Філіппін.

Щорічно через цей водний шлях проходить торгівля на трильйони доларів, що також має багаті рибні угіддя та газові родовища.

У листопаді міністр оборони США Ллойд Остін на зустрічі зі своїм китайським колегою порушив питання необхідності поліпшення кризового зв'язку, а також висловився про небезпечну поведінку китайських військових літаків.