RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Китайский истребитель пролетел в 3 метрах от американского военного самолета (видео)

Фото: истребитель J-11 ВВС Китая перехватил американский самолет-разведчик RC-135 (скриншот с видео)
Автор: Владимир Костырин

Над Южно-Китайским морем китайский истребитель совершил небезопасный маневр, пролетая мимо американского самолета-разведчика на расстоянии 3 метров, вынудив предпринять действия по уклонению, чтобы избежать столкновения. Воздушный инцидент произошел на прошлой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный сайт Индо-Тихоокеанского командования США (US INDOPACOM).

Как отмечается в заявлении американских военных от 29 декабря, инцидент с участием истребителя J-11 ВМС Китая и самолета RC-135 ВВС США произошел 21 декабря.

Сообщается, что пилот китайского истребителя "совершил небезопасный маневр во время перехвата" американского самолета, который "на законных основаниях выполнял обычные операции над Южно-Китайским морем в международное воздушное пространство".

Китайский летчик пролетел впереди и в пределах 3 метров от носа RC-135, что вынудило американского пилота "предпринять маневры уклонения, чтобы избежать столкновения".

В INDOPACOM высказали ожидания, что все страны Индо-Тихоокеанского региона будут использовать международное воздушное пространство безопасно и в соответствии с международным правом.

Также военные США опубликовали соответствующее видео.

Штаты подняли этот вопрос перед китайским правительством, передает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя США.

Посольство Китая в Вашингтоне не сразу ответило на запрос о комментариях.

Военные самолеты и корабли США регулярно проводят операции по наблюдению и путешествуют по региону. Китай претендует на обширные участки Южно-Китайского моря, которые пересекаются с исключительными экономическими зонами Вьетнама, Малайзии, Брунея, Индонезии и Филиппин.

Ежегодно через этот водный путь проходит торговля на триллионы долларов, которая также содержит богатые рыбные угодья и газовые месторождения.

В ноябре министр обороны США Ллойд Остин на встрече со своим китайским коллегой поднял вопрос о необходимости улучшения кризисной связи, а также высказался об опасном поведении китайских военных самолетов.

Напомним, несколько лет назад китайские истребители пытались перехватить канадские военные самолеты в международном воздушном пространстве вблизи побережья Северной Кореи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиКитай