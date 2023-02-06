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Китайський слід. У небі Колумбії виявили розвідувальний аеростат

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Понеділок 06 лютого 2023 00:36
Китайський слід. У небі Колумбії виявили розвідувальний аеростат Фото: у небі Колумбії виявили розвідувальний аеростат (twitter.com/WarMonitors)
Автор: Константин Широкун

У повітряному просторі Колумбії військові виявили розвідувальний аеростат, який за формою та швидкістю польоту повторює китайську повітряну кулю, збиту у США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що над Колумбією на висоті 16 кілометрів було виявлено об'єкт, який увійшов у повітряний простір південноамериканської країни на півночі, рухаючись із середньою швидкістю приблизно 45 кілометрів на годину.

Військові представники США раніше повідомили, що над Латинською Америкою була помічена друга китайська повітряна куля, але не уточнили її місцезнаходження.

У заяві ВПС Колумбії не згадується Китай чи інша країна, як країна, причетна до запуску розвідувального аеростата.

Нагадаємо, днями американські військові виявили в північній частині Сполучених Штатів розвідувальну повітряну кулю.

У свою чергу МЗС Китаю заявило, що повітряна куля прилетіла з їхньої території, проте не використовувалася для розвідки.

Пізніше стало відомо, що США біля узбережжя Кароліни збили китайську повітряну кулю, яку вважали шпигуном.

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