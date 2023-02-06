Китайский след. В небе Колумбии обнаружили разведывательный аэростат

В воздушном пространстве Колумбии военные обнаружили разведывательный аэростат, который по форме и скорости полета повторяет китайский воздушный шар, сбитый в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сообщается, что над Колумбией на высоте 16 километров был обнаружен объект, который вошел в воздушное пространство южноамериканской страны на севере, двигаясь со средней скоростью примерно 45 километров в час.

Военные представители США ранее сообщили, что над Латинской Америкой был замечен второй китайский воздушный шар, но не уточнили его местонахождение.

В заявлении ВВС Колумбии не упоминается Китай или какая-либо другая страна, как страна, причастная к запуску разведывательного аэростата.