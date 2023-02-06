Китайский след. В небе Колумбии обнаружили разведывательный аэростат
В воздушном пространстве Колумбии военные обнаружили разведывательный аэростат, который по форме и скорости полета повторяет китайский воздушный шар, сбитый в США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Сообщается, что над Колумбией на высоте 16 километров был обнаружен объект, который вошел в воздушное пространство южноамериканской страны на севере, двигаясь со средней скоростью примерно 45 километров в час.
Военные представители США ранее сообщили, что над Латинской Америкой был замечен второй китайский воздушный шар, но не уточнили его местонахождение.
В заявлении ВВС Колумбии не упоминается Китай или какая-либо другая страна, как страна, причастная к запуску разведывательного аэростата.
Напомним, на днях американские военные обнаружили в северной части Соединенных Штатов разведывательный воздушный шар.
В свою очередь МИД Китая заявил, что воздушный шар прилетел с их территории, однако не использовался для разведки.
Позже стало известно, что США у побережья Каролины сбили китайский воздушный шар, который считали шпионом.
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