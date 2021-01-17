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Китайский производитель вакцины назвал сроки защиты от COVID-19

Китай, Воскресенье 17 января 2021 01:08
Китайский производитель вакцины назвал сроки защиты от COVID-19
Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Вакцина китайской фармацевтической корпорации Sinopharm может обеспечить защиту от COVID-19 минимум на полгода. Ранее стало известно, что 1 млн доз вакцины Sinopharm в субботу доставили самолетом в Сербию.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В церемонии передачи препарата приняли участие президент Сербии Александар Вучич и посол Китая в Белграде Чен Бо.

В Сербии вакцинация от коронавируса началась в конце декабря. Дозу препаратов уже получили более 20 тысяч человек. Это жители домов пристарелых и медработники.

Ранее прививки делались вакциной Pfizer или российским Спутником V. На следующей неделе в страну должны доставить еще 250 тысяч доз российского препарата и 20 тысяч доз Pfizer. Также в стране ожидают поставки от Moderna и Astrazeneca к июню.

Ранее сообщалось, что в Индии началась самая масштабная в мире кампания вакцинации от COVID-19. В первый день иммунизации, 16 января, Индия планирует вакцинировать около 300 600 человек.

Также Кабинет министров определил компанию Crown Agents Limited специализированной организацией, которая будет проводить закупку вакцины от COVID-19 за средства государственного бюджета Украины. На закупку вакцин направляется 1,377 млрд гривен.

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