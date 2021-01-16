ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Сербия получила миллион доз китайской вакцины Sinopharm от коронавируса

Сербия, Суббота 16 января 2021 15:38
Сербия получила миллион доз китайской вакцины Sinopharm от коронавируса
Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

В Сербию прибыла партия вакцины от коронавируса разработки Sinopharm. Китайская компания доставила миллион доз.

Об этом сообщает Reuters.

Сербия стала первой европейской страной, получившей китайскую вакцину для массовой вакцинации, поскольку другие страны Европы сейчас используют препарат Pfizer и ожидают поставок вакцины от Moderna и Astrazeneca.

Президент Александар Вучич заявил, что в течение нескольких дней китайская вакцина должна быть одобрена, что позволит сразу же приступить к вакцинации.

В Сербии вакцинация от коронавируса началась в конце декабря. Дозу препаратов уже получили более 20 тысяч человек. Это жители домов пристарелых и медработники. Прививки делались вакциной Pfizer или российской Спутник V. На следующей неделе в страну должны доставить еще 250 тысяч доз российского препарата и 20 тысяч доз Pfizer. Также в стране ожидают поставки от Moderna и Astrazeneca к июню.

Ранее сообщалось, что в Индии началась самая масштабная в мире кампания вакцинации от COVID-19. В первый день иммунизации, 16 января, Индия планирует вакцинировать около 300 600 человек.

Также Кабинет министров определил компанию Crown Agents Limited специализированной организацией, которая будет проводить закупку вакцины от COVID-19 за средства государственного бюджета Украины. На закупку вакцин направляется 1,377 млрд гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире вакцина от коронавируса

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь