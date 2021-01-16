Сербия получила миллион доз китайской вакцины Sinopharm от коронавируса

Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)

В Сербию прибыла партия вакцины от коронавируса разработки Sinopharm. Китайская компания доставила миллион доз.

Об этом сообщает Reuters.

Сербия стала первой европейской страной, получившей китайскую вакцину для массовой вакцинации, поскольку другие страны Европы сейчас используют препарат Pfizer и ожидают поставок вакцины от Moderna и Astrazeneca.

Президент Александар Вучич заявил, что в течение нескольких дней китайская вакцина должна быть одобрена, что позволит сразу же приступить к вакцинации.

В Сербии вакцинация от коронавируса началась в конце декабря. Дозу препаратов уже получили более 20 тысяч человек. Это жители домов пристарелых и медработники. Прививки делались вакциной Pfizer или российской Спутник V. На следующей неделе в страну должны доставить еще 250 тысяч доз российского препарата и 20 тысяч доз Pfizer. Также в стране ожидают поставки от Moderna и Astrazeneca к июню.

Ранее сообщалось, что в Индии началась самая масштабная в мире кампания вакцинации от COVID-19. В первый день иммунизации, 16 января, Индия планирует вакцинировать около 300 600 человек.

Также Кабинет министров определил компанию Crown Agents Limited специализированной организацией, которая будет проводить закупку вакцины от COVID-19 за средства государственного бюджета Украины. На закупку вакцин направляется 1,377 млрд гривен.