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Китайський виробник вакцини назвав терміни захисту від COVID-19

Китай, Неділя 17 січня 2021 01:08
Китайський виробник вакцини назвав терміни захисту від COVID-19
Фото: вакцина від коронавіруса (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Вакцина китайської фармацевтичної корпорації Sinopharm може забезпечити захист від COVID-19 мінімум на півроку. Раніше стало відомо, що 1 млн доз вакцини Sinopharm в суботу доставили літаком в Сербію.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

У церемонії передачі препарату взяли участь президент Сербії Александар Вучич і посол Китаю в Белграді Чен Бо.

У Сербії вакцинація від коронавірусу почалася в кінці грудня. Дозу препаратів вже отримали понад 20 тисяч осіб. Це мешканці будинків пристарілих та медпрацівники.

Раніше щеплення робилися вакциною Pfizer або російським Супутником V. На наступному тижні в країну мають доставити ще 250 тисяч доз російського препарату і 20 тисяч доз Pfizer. Також у країні очікують постачання від Moderna і Astrazeneca до червня.

Раніше повідомлялося, що в Індії почалася наймасштабніша у світі кампанія вакцинації від COVID-19. У перший день імунізації, 16 січня, Індія планує вакцинувати близько 300 600 осіб.

Також Кабінет міністрів визначив компанію Crown Agents Limited спеціалізованою організацією, яка буде проводити закупівлю вакцини від COVID-19 за кошти державного бюджету України. На закупівлю вакцин направляється 1,377 млрд гривень.

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