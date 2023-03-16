Китайський "мирний план" схвалює окупацію Росією українських територій, - Білий дім

Китайський мирний план схвалює захоплені Росією території в Україні. Мова йде про одну з пропозицій Китаю, де передбачено припинення вогну й початок переговорів.

Про це на онлайн-брифінгу для преси заявив координатор Ради Нацбезпеки при Білому Домі Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

Представник Білого дому зауважив, що припинення вогню просто зараз, фактично, ратифікує окупацію українських територій російськими військовими.

"По суті, це визнало б здобуток росії в усіх її спробах захопити силою територію сусідньої країни. Крім того, це дозволило б російським військам продовжувати окупацію території суверенної України. Тому припинення вогню просто зараз, на нашу думку, означало б чергове порушення Статуту ООН", - зазначив Кірбі

Він підкреслив, що Росія змогла б використати цю паузу, аби посилити свої військові позиції, відновити сили та підготуватися до нового наступу.