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Чому російська війна в Україні не вигідна Китаю: пояснення експерта

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Київ, Вівторок 14 березня 2023 08:29
Чому російська війна в Україні не вигідна Китаю: пояснення експерта Фото: Сі Цзіньпін (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко, Марія Кучерявець

Китаю не вигідна російська агресія проти України через те, що ця війна у підсумку нейтралізує РФ як глобального китайського партнера. Тож Пекіну доведеться в перспективі самостійно протистояти Заходу.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав аналітик Українського інституту майбутнього Іллія Куса, йдеться в матеріалі "Китайське попередження. Якого "миру" домагається Пекін і чи є загрози для України".

За словами експерта, Китай не грає за Україну через низку причин, але поки що й не підіграє відверто Росії.

"Його мета - не дати послабити Москву до критичного рівня, інакше він не зможе використовувати її як буфер і таран західної системи. А з іншого боку, Пекін не готовий впрягатися за Росію всіма силами, ризикуючи розірвати торговельно-економічні зв'язки із західними ринками, які є пріоритетнішими", - вважає Куса.

Оскільки, на думку експерта, Пекін не зацікавлений у повному розгромі Росії на полі бою, який привів би до зміни влади в Москві на прозахідну, або ж спровокував би внутрішню кризу з загрозою створення додаткових проблем на спільному кордоні.

"І своє посередництво (Китай - ред.) пропонує з цією метою - мовляв, давайте сідати за стіл переговорів та заморожувати конфлікт", - зазначив Куса в коментарі виданню.

Нагадаємо, що на річницю повномасштабної війни РФ проти України китайська влада представила свій "мирний план" щодо розв'язання конфлікту. Він складається з 12 пунктів, але в жодному з них прямо не йдеться про війну і російську агресію, при цьому Пекін виступає за зняття санкцій з РФ.

Втім, українська сторона у відповідь зазначила, що китайський "мирний план" щодо війни в Україні пропонує неприйнятну позицію та дає натяк на те, що Пекін хоче підігрувати Москві у її пропозиціях щодо так званих "перемовин".

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Китайське попередження. Якого "миру" домагається Пекін і чи є загрози для України
Данила Крамаренкостарший редактор стрічки новин Китайське попередження. Якого "миру" домагається Пекін і чи є загрози для України