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Китайский "мирный план" одобряет оккупацию Россией украинских территорий, - Белый дом

Фото: Джон Кирби, координатор Совета нацбезопасности при Белом доме (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Китайский мирный план одобряет захваченные Россией территории в Украине. Речь идет об одном из предложений Китая, где предусмотрено прекращение огня и начало переговоров.

Об этом на онлайн-брифинге для прессы заявил координатор Совета нацбезопасности Джон Кирби, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Представитель Белого дома отметил, что прекращение огня прямо сейчас фактически ратифицирует оккупацию украинских территорий российскими военными.

"По сути это признало бы достижение россии во всех ее попытках захватить силой территорию соседней страны. Кроме того, это позволило бы русским войскам продолжать оккупацию территории суверенной Украины. Поэтому прекращение огня прямо сейчас, по нашему мнению, означало бы очередное нарушение Устава ООН", - отметил Кирби

Он подчеркнул, что Россия смогла бы использовать эту паузу, чтобы усилить свои военные позиции, восстановить силы и подготовиться к новому наступлению.

Отметим, что РБК-Украина писали о том, почему Китаю не выгодна война в Украине, и какого мира добивается Пекин.

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