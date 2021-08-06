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Китайский марсоход преодолел на Красной планете почти километр расстояния

Автор: Сергей Пышкин

По состоянию на сегодня, китайский марсоход "Чжужун" преодолел по поверхности Красной планеты расстояние более чем 800 метров. Аппарат находится на Марсе в течение последних 82 солей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа.

Согласно данным космической программы при Китайском национальном космическом управлении, марсоход течение последних 82 солей (марсианские сутки, которые длиннее наших на 40 минут) преодолел более 800 метров дистанции сложной местности с плотным распределением камней.

Отмечается, что Чжужун успешно преодолевает различные препятствия, среди которых также огромные валуны, кратеры, или же песчаные дюны.

Несмотря на дистанционное управление марсоходом, задержка между ним и командным центром составляет 21 минуту и 35 секунд.

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