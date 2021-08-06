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Китайський марсохід подолав на Червоній планеті майже кілометр відстані

Автор: Сергій Пишкін

Станом на сьогодні, китайський марсохід "Чжужун" подолав по поверхні Червоної планети відстань більше ніж 800 метрів. Апарат перебуває на Марсі протягом останніх 82 солів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.

Згідно з даними космічної програми при Китайському національному космічному управлінні, марсохід протягом останніх 82 солів (марсіанська доба, яка довша за нашу на 40 хвилин) подолав більше ніж 800 метрів дистанції складної місцевості з щільним розподілом каменів.

Відзначається, що Чжужун успішно долає різні перешкоди, серед яких також величезні валуни, кратери, або ж піщані дюни.

Попри дистанційне управління марсоходом, затримка між ним та командним центром становить 21 хвилину й 35 секунд.

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