Китайський марсохід подолав на Червоній планеті майже кілометр відстані

Згідно з даними космічної програми при Китайському національному космічному управлінні, марсохід протягом останніх 82 солів (марсіанська доба, яка довша за нашу на 40 хвилин) подолав більше ніж 800 метрів дистанції складної місцевості з щільним розподілом каменів.

Відзначається, що Чжужун успішно долає різні перешкоди, серед яких також величезні валуни, кратери, або ж піщані дюни.

Попри дистанційне управління марсоходом, затримка між ним та командним центром становить 21 хвилину й 35 секунд.