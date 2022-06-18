Китайский лунный аппарат нашел воду на спутнике Земли: что известно

Китайский космический аппарат "Чанъэ-5" в рамках программы по исследованию Луны обнаружил на спутнике Земли образцы воды. Ее наличие в лунной почве подтвердил лабораторный анализ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Space.com .

Как известно, мисся "Чанье-5" прибыла на Луну в зону Океана Бурь в декабре 2020 года. Эта зона - "лунное море", которое является равниной на спутнике Земли, покрытой темной застывшей лавой.

Исследователи собрали самые молодые лунные образцы, когда-либо изучавшиеся. Для этого понадобилось пробурить почву. Вскоре после забора образцов посредством специального модуля материал был доставлен на Землю.

По словам планетолога из Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук (NAOC) Ли Чунлай, спектральное сканирование поверхности и анализ образцов в лабораториях подтверждают, что на Луне есть вода.

"Впервые в мире результаты лабораторного анализа лунных образцов и спектральные данные исследований лунной поверхности на месте были использованы совместно для изучения наличия, формы и количества воды в лунных образцах", - отметил он.

При этом стоит отметить, что результаты исследования не свидетельствуют о том, что на Луне есть большие резервуары с водой. Они лишь показывают, что почва и камни на поверхности природного спутника содержат около 30 гидроксильных частей на миллион. Гидроксил, который еще называют "водным остатком", состоит из одного атома водорода и одного атома кислорода, являющихся основанием воды.