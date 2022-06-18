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Китайський місячний апарат знайшов воду на супутнику Землі: що відомо

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Китай, Субота 18 червня 2022 05:10
Китайський місячний апарат знайшов воду на супутнику Землі: що відомо
Автор: РБК-Україна

Китайський космічний апарат "Чан'е-5" в рамках програми з дослідження Місяця виявив на супутнику Землі зразки води. Її наявність в місячному грунті підтвердив лабораторний аналіз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Space.com.

Як відомо, "Чанье-5" прибула на місяць в зону Океану Бур в грудні 2020 року. Ця зона - "місячне море", яке є рівниною на супутнику Землі, покритої темною застиглою лавою.

Дослідники зібрали наймолодші місячні зразки, які коли-небудь вивчалися. Для цього знадобилося пробурити грунт. Незабаром після забору зразків за допомогою спеціального модуля матеріал був доставлений на Землю.

За словами планетолога Національної астрономічної обсерваторії Китайської академії наук (NAOC) Лі Чунлай, спектральне сканування поверхні та аналіз зразків у лабораторіях підтверджують, що на Місяці є вода.

"Вперше в світі результати лабораторного аналізу місячних зразків і спектральні дані досліджень місячної поверхні на місці були використані спільно для вивчення наявності, форми і кількості води в місячних зразках", - зазначив він.

При цьому варто відзначити, що результати дослідження не свідчать про те, що на Місяці є великі резервуари з водою. Вони лише показують, що грунт і камені на поверхні природного супутника містять близько 30 гідроксильних частин на мільйон. Гідроксил, який ще називають "водним залишком", складається з одного атома водню і одного атома кисню, що є основою води.

Китайська місія також досліджувала джерело води на Місяці. Воно міститься в кристалічному мінералі під назвою апатит.

Як відомо, в майбутньому Китай планує першим побудувати базу на Місяці.

Також нагадаємо, що вченим вдалося вперше в історії виростити рослини на грунті з Місяця. Грунт був зібраний під час місії космічного корабля "Аполлон-11" в 1969 році.

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