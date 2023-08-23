Китайський критик Сі Цзіньпіна втік до Південної Кореї на водному мотоциклі

Берегова охорона Південної Кореї затримала чоловіка, який пройшов близько 300 км по Жовтому морю, але потім застряг через інцидент біля круїзного терміналу. Його звинувачують у нелегальній спробі потрапити до країни. Тим не менш, немає жодних підозр, що він міг бути шпигуном.

Видання повідомляє, що за даними місцевих ЗМІ та знайомих чоловіка, його особу було встановлено як 35-річний Квон Пьонг.

"Він додав, що пан Квон зараз розмірковує над тим, чи подавати заяву на отримання статусу біженця в Південній Кореї, яка щороку задовольняє лише кілька запитів, чи в третій країні", - пише видання.

Ситуація в Китаї

Китай на офіційному рівні веде боротьбу зі "шпигунами", якими нерідко визнають противників влади країни чи впливових іноземців. Наприклад, в березні 2023 року КНР затримала

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