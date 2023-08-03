Китай закликав громадян шукати шпигунів: у США відреагували

У вівторок, 1 серпня, Китай посилив дію закону про протидію шпигунству і закликав громадян приєднатися до контррозвідувальної роботи. У США висловили занепокоєння такими змінами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, Міністерство державної безпеки Китаю закликало громадян передавати через спеціальні канали інформацію про підозрілих осіб та їх діяльність, а також пообіцяло винагороду за такі дані.

США висловили занепокоєння посиленням таких заходів та попередили, що іноземні компанії в КНР можуть бути покарані за регулярну комерційну діяльність.

"У нас є занепокоєння з цього приводу, безсумнівно, заохочення громадян шпигувати один за одним викликає велике занепокоєння", - заявив речник Держдепартаменту Метт Міллер.

Шпигунство та Китай

Останніми роками Китай посилив боротьбу з особами, яких він вважає шпигунами. Так, в березні цього року КНР затримала керівника японського виробника ліків Astellas Pharma за підозрою у шпигунстві. А австралійський журналіст Чен Лей, якого Китай звинувачує у наданні державної таємниці іншій країні, перебуває під вартою з вересня 2020 року.

Тим часом, сам Китай розвиває свою шпигунську мережу за межами країни. Наприклад, в червні цього року стало відомо про розміщення на Кубі китайської розвідувальної бази - у Держдепі США висловили занепокоєння такими діями. Сам же Пекін заперечує наявність такої бази на Кубі.

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