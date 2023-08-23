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Китайский критик Си Цзиньпина сбежал в Южную Корею на водном мотоцикле

Фото: китайский активист Квон Пьонг сбежал в Южную Корею (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Китайский активист и критик лидера страны Си Цзиньпина Квон Пьонг сбежал в Южную Корею с помощью водного мотоцикла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Береговая охрана Южной Кореи задержала мужчину, который прошел около 300 км по Желтому морю, но затем застрял из-за инцидента у круизного терминала. Его обвиняют в нелегальной попытке попасть в страну. Тем не менее, нет никаких подозрений, что он мог быть шпионом.

Издание сообщает, что по данным местных СМИ и знакомых мужчины, его личность была установлена как 35-летний Квон Пьонг.

"Он добавил, что господин Квон сейчас размышляет над тем, подавать ли заявление на получение статуса беженца в Южной Корее, которое ежегодно удовлетворяет лишь несколько запросов, или в третьей стране", - пишет издание.

Ситуация в Китае

Китай на официальном уровне ведет борьбу со "шпионами", которыми часто признают противников власти страны или влиятельных иностранцев. К примеру, в марте 2023 года КНР задержала

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