Китайский критик Си Цзиньпина сбежал в Южную Корею на водном мотоцикле

Береговая охрана Южной Кореи задержала мужчину, который прошел около 300 км по Желтому морю, но затем застрял из-за инцидента у круизного терминала. Его обвиняют в нелегальной попытке попасть в страну. Тем не менее, нет никаких подозрений, что он мог быть шпионом.

Издание сообщает, что по данным местных СМИ и знакомых мужчины, его личность была установлена как 35-летний Квон Пьонг.

"Он добавил, что господин Квон сейчас размышляет над тем, подавать ли заявление на получение статуса беженца в Южной Корее, которое ежегодно удовлетворяет лишь несколько запросов, или в третьей стране", - пишет издание.

Ситуация в Китае

Китай на официальном уровне ведет борьбу со "шпионами", которыми часто признают противников власти страны или влиятельных иностранцев. К примеру, в марте 2023 года КНР задержала

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